https://static.news.ru/photo/401d23e0-2e1b-11ea-b4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Schieren/imageBROKER.com/Global Look Press

Во Владивостоке ищут «маньяка», который порезал шины у нескольких десятков автомобилей, его «жертвами» стали даже две машины скорой помощи.

Первые 50 машин с проколотыми колёсами были обнаружены утром 2 января. На следующий день к ним прибавилось ещё 20. Пользователи соцсетей предполагают, что заказчиками преступлений могут быть шиномонтажные мастерские или сторонники платных парковок, пишет Life.ru.

Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее NEWS.ru писал о студенте из Саратова, который открыл стрельбу по автомобилю. Причиной стало недовольство поведением водителя.