Во Владивостоке ищут «маньяка», который порезал шины у нескольких десятков автомобилей, его «жертвами» стали даже две машины скорой помощи.
Первые 50 машин с проколотыми колёсами были обнаружены утром 2 января. На следующий день к ним прибавилось ещё 20. Пользователи соцсетей предполагают, что заказчиками преступлений могут быть шиномонтажные мастерские или сторонники платных парковок,
Полиция разыскивает злоумышленника.
Ранее NEWS.ru писал о студенте из Саратова, который открыл стрельбу по автомобилю. Причиной стало недовольство поведением водителя.
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