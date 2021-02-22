Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

Вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Норильск Авиа» совершил вынужденную посадку в районе озера Дуромой на севере Красноярского края. На борту вертолёта, следовавшего по маршруту Дудинка — Усть-Авам, находились три члена экипажа и 16 пассажиров.
Об этом рассказала официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова,
Вылетели из Дудинки, и через 28 километров экипаж решил посадить борт из-за возникшей технической неисправности. Посадка прошла успешно, пострадавших нет, — пояснила Горбунова.
Она добавила, что к месту вынужденной посадки на Таймыре вылетел аварийно-спасательный борт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 февраля самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Магнитогорск, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Экипаж был вынужден принять соответствующее решение из-за трещин в лобовом стекле воздушного судна. На борту находился 61 пассажир, включая троих детей.