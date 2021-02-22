Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

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Автолюбительница погибла в ДТП, уходя от полицейской погони в Благовещенске. Автомобилистка попала в ДТП на машине Nissan March и решила скрыться с места происшествия.

Иномарку виновницы происшествия обнаружили в нескольких кварталах от места ДТП. Полицейские попытались остановить машину, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области. Однако женщина решила уйти от полиции, но на улице Октябрьской...