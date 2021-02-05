Самолёт экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в стекле

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Крупный пожар произошёл в жилом доме в Кандалакше в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС РФ.

Огонь возник в двухэтажном деревянном жилом доме. Пожар распространился на два подъезда и кровлю. Общая площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Со стороны третьего подъезда частично обрушилась кровля. Пожарные...