Самолёт экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в стекле

https://static.news.ru/photo/df9427ee-6866-11eb-ae09-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Магнитогорск, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Экипаж был вынужден принять соответствующее решение из-за трещин в лобовом стекле воздушного судна. Об этом журналистам в субботу, 6 февраля, сообщили представители пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Рейс 339 из Москвы в Магнитогорск выполнял самолёт Embraer 190, принадлежащий компании «Икар». На борту находился 61 пассажир, включая троих детей.
Самолёт совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту по причине образования трещин в лобовом стекле. Никто не пострадал, — цитирует сообщение РИА Новости.
Всех пассажиров отправили на Урал другим рейсом. Выяснением главной причины экстренной посадки самолёта занимается следствие.
Как ранее передавал NEWS.ru, одной из пассажирок самолёта компании «Уральские авиалинии», летевшего в Симферополь из Екатеринбурга, стало плохо в пути. Из-за этого борт пришлось экстренно посадить в Краснодаре.