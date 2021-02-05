Борт до Симферополя сел в Краснодаре из-за самочувствия пассажирки

Одной из пассажирок самолёта компании «Уральские авиалинии», летевшего в Симферополь из Екатеринбурга, стало плохо в пути. Из-за этого борт пришлось экстренно посадить в Краснодаре. Данной информацией с журналистами поделились представители пресс-службы перевозчика.
Отмечается, что по маршруту Екатеринбург — Симферополь выполнялся рейс U6-2931. В полёте одна из пассажирок плохо себя почувствовала. Командир, чтобы женщине была оказана своевременная медицинская помощь, решил посадить судно в ближайшей воздушной гавани. Таковым оказался аэропорт в Краснодаре.
Женщину у трапа ждала бригада скорой медицинской помощи, оказавшая первую медицинскую помощь. Самочувствие пассажирки улучшилось, она продолжила полёт, — цитирует сообщение РИА Новости.
Воздушное судно продолжило рейс 20 минут спустя.
Как ранее передавал NEWS.ru, 4 февраля задымление в кабине пилота стало причиной экстренной посадки самолёта на Сахалине. Почти весь путь воздушное судно проделало в аварийном состоянии.