Борт до Симферополя сел в Краснодаре из-за самочувствия пассажирки

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По уголовному делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске задержали директора и руководителя административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК». 3 февраля там в огне погибли трое пожарных и сотрудник организации.

По подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия....