Пассжирский самолёт совершил экстренную посадку на Сахалине

Задымление в кабине пилота стало причиной экстренной посадки самолёта на Сахалине. Почти весь путь воздушное судно проделало в аварийном состоянии.
Как
Через 20 минут после вылета самолёта из Хабаровска [в Южно-Сахалинск] произошло задымление в кабине пилота, — сообщили в пресс-службе.
Пилот сразу же оповестил ответственные за безопасность службы. Аварийно-спасательные расчёты были подняты по тревоге в аэропорту Южно-Сахалинска, где совершило посадку судно.
На протяжении полёта экипаж пытался самостоятельно устранить задымление. В итоге ему это удалось. После приземления самолёт проверили. Никто не пострадал. По данным СМИ, на борту было 90 пассажиров и семь членов экипажа.
Как ранее писал NEWS.ru, программу льготных авиаперевозок расширили на всех жителей Дальнего Востока. Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством, сообщила пресс-служба кабмина РФ.