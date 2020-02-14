https://static.news.ru/photo/74803c5c-4f28-11ea-9191-fa163e074e61_660.jpg Фото: 34.мвд.рф

Житель Волгограда напал с шашкой на бывшего мужа своей супруги. Он нанёс мужчине несколько ударов по голове.

По данным ГУ СВД по Волгоградской области, 52-летний волгоградец пришёл домой к экс-жене, где у него начался конфликт с её новым возлюбленным.

В ходе завязавшейся драки новый муж нанёс ему несколько ударов шашкой по голове, — сообщили в ведомстве.

Согласно сообщениям в соцсетях, ссора продолжилась на улице. Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пострадавшего со скальпированными и рублеными ранами головы, а также с переломом черепа.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, который используется как оружие. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее NEWS.ru писал, что двое мужчин пострадали в драке в центре Москвы. Конфликт произошёл около торгового центра «Крестовский». По данным полиции, на мужчин напал неизвестный. После драки ему удалось скрыться. Сейчас его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.