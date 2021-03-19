В Сети появилось видео наезда машины скорой на женщину в Москве

https://static.news.ru/photo/7cc64780-88b1-11eb-90b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель машины скорой помощи наехал на женщину, двигаясь задним ходом, когда пытался выехать со двора. Инцидент, случившийся в столице, попал на видео, которое впоследствии было обнародовано в Сети.

По имеющимся сведениям, наезд на пешехода случился в столичном районе Кузьминки, на улице Юных Ленинцев. На кадрах видно, что машина скорой наехала на женщину, которая шла по дороге. Водитель некоторое время продолжал движение, потому как не сразу понял, что сбил человека. Транспортное средство остановилось, когда к нему подбежали очевидцы произошедшего.

Как сообщили в полиции, женщина попала в так называемую слепую зону для водителя. Пострадавшую доставили в больницу, у неё ничего не сломано. По одной из версий, инцидент произошёл 18 марта, однако правоохранители в этом до конца не уверены, передаёт телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, на востоке Москвы иномарка врезалась в автобус, стоявший на автобусной остановке. В результате удара общественный транспорт отбросило в сторону. Два пешехода получили травмы разной степени тяжести. Об этом в среду, 17 марта, сообщили представители пресс-службы городского ГУ МВД.