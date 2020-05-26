В Подмосковье около дома тренера бойца ММА нашли 1,7 кг кокаина

https://static.news.ru/photo/772116c0-9f64-11ea-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Полицейские обнаружили более 1,7 кг кокаина возле дома тренера Владимира Осии. Его подопечным является боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов.

Наркотики были найдены около дома, где проживает мужчина. Источник в силовых структурах рассказал, что Осия мог выкинуть пакет в окно, поскольку знал, что к нему едут оперативники, — сообщает ТАСС.

Осия является заслуженным тренером РФ. Команда под его руководством выиграла чемпионат мира в 2019 году.

NEWS.ru писал, что Владимира Осию задержали по делу об убийстве директора торгового центра в подмосковном Поварово. Преступление было совершено 4 июня 2019 года. Злоумышленник расстрелял 60-летнего мужчину, когда он заходил в помещение ТЦ. Силовики задержали супругу убитого, её подозревают в соучастии в преступлении.