В Петербургской больнице сгорел рефрижератор для трупов

https://static.news.ru/photo/f6ce824a-94a6-11ea-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории городской больницы № 2 Санкт-Петербурга сгорел рефрижератор для трупов скончавшихся пациентов.

Пожар произошёл ночью 31 мая в 01.54 мск, сообщили в пресс-службе городского главка МЧС. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет, сам контейнер не вскрывался.

Как пишут местные СМИ, в рефрижераторе могли находится тела пяти человек, умерших от коронавируса.

«Интерфакс» сообщает , в конце апреля в Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших в больницах от COVID-19. Власти отметили, что рефрижераторы были куплены для подстраховки и пока не использовались.

Накануне при пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли 60-летняя женщина и её 10-летний внук.