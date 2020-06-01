В Петербургской больнице сгорел рефрижератор для трупов

На территории городской больницы № 2 Санкт-Петербурга сгорел рефрижератор для трупов скончавшихся пациентов.
Пожар произошёл ночью 31 мая в 01.54 мск, сообщили в пресс-службе городского главка МЧС. По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет, сам контейнер не вскрывался.
Как пишут местные СМИ, в рефрижераторе могли находится тела пяти человек, умерших от коронавируса.
«Интерфакс»
Накануне при пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли 60-летняя женщина и её 10-летний внук.
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