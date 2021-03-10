В одном из районов Москвы дворники устроили акцию протеста

https://static.news.ru/photo/716aecd4-81b2-11eb-bafc-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/real_life_vao/t.me

Сотрудники ГБУ «Жилищник» московского района Соколиная гора собрались возле местной управы. Они требуют выдать им зарплату за февраль, поскольку якобы получили меньше положенного.

Несколько десятков дворников, большинство из которых рабочие-мигранты из Центральной Азии, собрались возле управы района Соколиная гора, чтобы добиться выплаты зарплаты, следует из видеоролликов, опубликованных Telegram-каналом «Реальная жизнь ВАО».

Как рассказал один собравшихся, ему и его коллегам обещали платить 45 тысяч рублей в месяц, но за февраль выдали только 23 тысячи. Руководство собиралось «закрыть аванс за март», но, по словам рабочего, «это пустое слово».

Протестующие связали проблемы со сменой руководства предприятия, но новый директор якобы сказал, что «за февраль он не отвечает». Они добавили, что руководство у них якобы меняется каждый месяц. Как указано на сайте ГБУ, сейчас иего директором является Пахомов Павел Викторович.

Дворники также сообщили, что часто вынуждены задерживаться на работе до ночи и работать в любых погодных условиях.

Где скажут, мы идём и работаем, даже если чужой дом, если у них бардак, мы помогаем. Было дело — мы до 12 ночи работали, — рассказывает один из протестующих.

Как рассказывает председатель профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов, проблемы с нарушениями прав коммунальных работников в столице происходят периодически. Недавно он обращал внимание на ситуацию в ГБУ «Жилищник» района Лефортово. Там, по его словам, новые сотрудники вместе с заявлением о приёме на работу, пишут заявление об увольнении без даты.

Потом начальник сам поставит дату. Когда надо будет. Удобно. Приходишь писать заявление о приеме, сначала напиши заявление об увольнении. В этом всё отношение к человеку труда в современной России. Это ещё предстоит осознать большинству населения страны, — комментировал Каримов.

Также он рассказывал , как на этом предприятии трудится дворником специалист по таджикской литературе по университетскому образованию Мустафо Холиков. Учёный в эмиграции находится на рабочем месте «с пяти часов утра» и «иикто ему за это не заплатит и не скажет спасибо».

Ему как председателю профсоюзной организации угрожают актами и увольнением. А в конце месяца с его небольшой по московским меркам зарплаты как обыкновенно удержат 13% подоходного налога. Таким образом, вместе с фиксированным авансовым платежом НДФЛ его налог составит более 30% — объяснял Каримов.

Кроме этого, профсоюзный лидер отмечал , что «самая главная тайна» руководства «Жилищника» — это «график работы дворников и функциональные обязанности».

Добыв её, дворники могут узнать, что они работают больше, чем им положено. И делают много посторонней работы, которую делать не должны. Сильнее охраняется только коллективный договор, из которого рабочие могут узнать, что за это полагается дополнительная оплата, — комментировал Ренат Каримов.

В июле 2020 года NEWS.ru подробно рассказывал, как рабочие-мигранты проводили акции протеста против ущемления их трудовых прав в разных уголках страны. В их числе были дворники из ГБУ «Жилищник» Нагорного и Левобережного районов Москвы.