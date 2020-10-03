В Нижнем Тагиле пьяный водитель влетел в толпу пешеходов

https://static.news.ru/photo/17351210-0563-11eb-b189-fa163e074e61_660.jpg Фото: v-tagile.ru: независимые новости/vk.com

Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле устроил массовое ДТП, в котором разбились три автомобиля и пострадала группа пешеходов. Инцидент произошёл в 10:10 (8:10 мск) на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко.

Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Daewoo Nexia, которая поворачивала налево. От удара иномарку откинуло на стоявшую сзади Skoda Rapid. Отечественный автомобиль не остановился, а въехал на тротуар у остановки, где сбил четырёх пешеходов, а затем врезался в припаркованную «Газель».

Пострадали не только пешеходы, но и водитель ВАЗ-2109, а также пассажир Daewoo. Все они были госпитализированы.

Водитель автомобиля «ВАЗ», предварительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия, — заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По факту аварии проводится проверка.

NEWS.ru писал, что на Ставрополье три человека погибли в ДТП с загоревшимся BMW. Автомобиль вылетел с дороги, скатился в кювет, а затем загорелся. На месте ДТП погиб один человек, двое других скончались в больнице.