В Нижнем Новгороде парень выстрелил в женщину и покончил с собой

https://static.news.ru/photo/b2de5086-5d6b-11eb-a40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Двадцатилетний мужчина в Нижнем Новгороде несколько раз выстрелил в женщину, после чего свёл счеты с собственной жизнью. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл утром 23 января в квартире дома по улице Рыбакова Сормовского района Нижнего Новгорода. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Житель Нижнего Новгорода не менее трёх раз выстрелил из незарегистрированного огнестрельного оружия в девушку, а затем покончил с собой. 33-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, медики борются за её жизнь.

По предварительной информации, квартиру, в которой произошёл инцидент, арендовал погибший мужчина. По данным следственного управления СК РФ по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается, передаёт РИА Новости.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи СК совместно с криминалистами, а также оперативными сотрудниками полиции, производя его детальный осмотр, — говорится в сообщении СК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что девочка из Италии умерла после попытки принять участие в опасном челлендже из TikTok. Из-за этого в стране приняли решение заблокировать все аккаунты с неподтверждённым возрастом владельца.