10-летняя девочка умерла при попытке повторить опасный челлендж из TikTok

https://static.news.ru/photo/56459ffe-5d49-11eb-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Девочка из Италии умерла после попытки принять участие в опасном челлендже из TikTok. Из-за этого в стране приняли решение заблокировать все аккаунты с неподтверждённым возрастом владельца.

Трагедия произошла в Палермо (остров Сицилия). Девочка умерла, когда пыталась продемонстрировать свою выносливость в челлендже под названием блэкаут, сообщает Reuters.

Ребёнка нашли в ванной, рядом с ней лежал телефон. Родители вызвали скорую помощь, но ребёнка не удалось спасти.

Прокуратура завела уголовное дело. Там проверяют версию с подстрекательством к самоубийству и выясняют, принимал ли кто-нибудь ещё участие в подобном челлендже.

Правительство Италии заблокировало неподтверждённые страницы до 15 февраля. В соцсети же сообщили, что компания не смогла найти какой-либо контент, который мог бы побудить девочку участвовать в этом челлендже. Там готовы помогать итальянским властям в расследовании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии совместными усилиями предотвратили попытку самоубийства трёх школьниц в Санкт-Петербурге. Мать одной из девочек обратилась в полицию, сообщив, что дочь не вернулась из школы. В ходе поисков школьница и две её подруги были обнаружены в километре от дома в заброшенном здании. У всех троих имелись явные признаки сильного недомогания. В ходе проверки было установлено, что школьники создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров и активно обсуждали способы суицида.