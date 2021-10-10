В Москве женщина погибла под колёсами автобуса после удара прохожего
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:54, 10 октября 2021
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В Москве возбудили уголовное дело после гибели женщины, упавшей под колёса автобуса. Перед этим её ногой ударил мужчина, сообщили в прокуратуре столицы. Подозреваемый уже задержан. ЧП произошло возле Киевского вокзала.
Предварительно установлено, 10 октября вблизи площади Киевского вокзала 27-летний мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта, — говорится в сообщении ведомства.
От полученных травм женщина скончалась.
По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве погибла дочь экс-министра Татарстана. Её сбил BMW, когда она пересекала проезжую часть на электросамокате.