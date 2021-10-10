В Москве женщина погибла под колёсами автобуса после удара прохожего

Подруга погибшей в ДТП с участием Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, сообщила, что обратилась к телеведущей за помощью. Она попросила оказать поддержку 6-летней дочери скончавшейся в аварии женщины, однако знаменитость проигнорировала все её обращения, передаёт Mash. Сама светская львица написала в Telegram, что не получала никаких сообщений от близких пострадавших людей.

Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей Маше, которой 6 лет, но я столкнулась с абсолютнейшим человеческим равнодушием, безразличием, — рассказала приятельница погибшей...