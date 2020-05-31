В Москве ветер за два дня повалил около 80 деревьев

https://static.news.ru/photo/1b5e3f86-a345-11ea-ba57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице в разных районах около 80 деревьев повалило из-за сильного ветра. Помимо этого, повреждены почти 20 автомобилей. Об этом сообщил представитель московских экстренных служб.

В субботу на территории Москвы повалено 26 деревьев, повреждено 10 автомашин. Сегодня зарегистрировано падение 52 деревьев, повреждены девять машин, — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

31 мая дерево упало на проезжую часть на набережной Новикова-Прибоя. Оно зависло над пешеходной зоной возле дома № 20 на улице Исаковского на северо-западе Москвы.

Как писал NEWS.ru, в мэрии Москвы рассказали о последствиях непогоды в городе.