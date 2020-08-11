В Москве перекрыли рынок «Тёплый стан» из-за проведения спецоперации

Московский рынок «Тёплый стан» перекрыт по причине проведения спецоперации по борьбе с незаконной миграцией.
Как
Известно, что спецоперация началась утром, покинуть территорию рынка никому не разрешают. Не исключена версия незаконного изготовления на рынке документов для легального пребывания иностранцев.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ледорубом на полицейского. Инцидент произошёл в храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади.
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