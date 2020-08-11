В Москве перекрыли рынок «Тёплый стан» из-за проведения спецоперации

https://static.news.ru/photo/b3fbe3e0-dbe1-11ea-a051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский рынок «Тёплый стан» перекрыт по причине проведения спецоперации по борьбе с незаконной миграцией.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в спецоперации задействованы сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии. Согласно предварительной информации, идёт задержание подозреваемых в подделке ряда документов и печатей.

Известно, что спецоперация началась утром, покинуть территорию рынка никому не разрешают. Не исключена версия незаконного изготовления на рынке документов для легального пребывания иностранцев.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ледорубом на полицейского. Инцидент произошёл в храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади.