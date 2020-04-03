В Москве от коронавируса скончались ещё четыре пациента

https://static.news.ru/photo/cd25a600-75dc-11ea-b180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Оперштаб Москвы сообщил о смерти ещё четырёх пациентов. Причиной стал коронавирус.

В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет, — говорится в сообщении.

Среди умерших был пациент, которому 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, также у него были проблемы с поджелудочной железой и сердцем.

По состоянию на 3 апреля 2020 года в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период выздоровел 281 человек.

NEWS.ru передавал ранее, что в Москве была запущена система мониторинга больных коронавирусом. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.