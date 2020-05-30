В Москве безработный напал с ножом на кассира у магазина

Мужчина напал с ножом на кассира магазина на западе Москвы, нанёс ему несколько ударов в живот и скрылся. Подозреваемый задержан.
Об этом
Позже полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Бразилии 19-летний немой молодой человек, больной ДЦП, совершил нападение на ювелирный магазин. Он пытался совершить ограбление при помощи игрушечного пистолета.
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