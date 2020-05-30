В Москве безработный напал с ножом на кассира у магазина

https://static.news.ru/photo/69e5f176-a241-11ea-a746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Мужчина напал с ножом на кассира магазина на западе Москвы, нанёс ему несколько ударов в живот и скрылся. Подозреваемый задержан.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ. По её данным, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 21-летнего кассира магазина, которого госпитализировал наряд скорой помощи. У пострадавшего — колото-резаное ранение брюшной полости.

Позже полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Бразилии 19-летний немой молодой человек, больной ДЦП, совершил нападение на ювелирный магазин. Он пытался совершить ограбление при помощи игрушечного пистолета.