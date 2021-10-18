В московском отеле найдено тело девушки

В центре Москвы в гостинице «Азимут» 17 октября обнаружено тело 29-летней женщины. Отель расположен на Смоленской улице. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обстоятельства смерти женщины 1992 года рождения выясняет полиция. На данный момент известно только то, что на теле нет повреждений. Другие подробности не приводятся, ведётся расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в квартире на западе Москвы были обнаружены тела двух курсантов полицейской академии — молодого человека и девушки. Рядом с ними был также найден труп котёнка. Мать девушки заволновалась , что та не отвечает на звонки перед сборами в учебном заведении. Женщина попросила отца студентки поехать к дочери и узнать, что с ней произошло. Приехав в квартиру, мужчина обнаружил тела молодых людей в ванной.

Предварительная причина смерти курсантов — отравление. Чем именно отравились студенты и их домашний питомец, будут выяснять специалисты при проведении экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Предположительно, произошло отравление бытовым газом.