В московском отеле найдено тело девушки

В центре Москвы в гостинице «Азимут» 17 октября обнаружено тело 29-летней женщины. Отель расположен на Смоленской улице. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обстоятельства смерти женщины 1992 года рождения выясняет полиция. На данный момент известно только то, что на теле нет повреждений. Другие подробности не приводятся, ведётся расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в квартире на западе Москвы были обнаружены тела двух курсантов полицейской академии — молодого человека и девушки. Рядом с ними был также найден труп котёнка. Мать девушки
Предварительная причина смерти курсантов — отравление. Чем именно отравились студенты и их домашний питомец, будут выяснять специалисты при проведении экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Предположительно, произошло отравление бытовым газом.