В Ленобласти шестиклассник нырнул в воду и не вынырнул

Поиски ученика шестого класса, которого унесли бурные потоки воды реки Луга, ведутся в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Подросток купался в субботу около 19:00 мск в реке Луга недалеко от частных домов на улице Слепнёва в Кингисеппе. Очевидцы рассказали, что он упал в водоворот и не смог выплыть. По предварительным данным, пропавшим оказался 14-летний шестиклассник, который учился в одной из кингисеппских школ,
В воскресенье поиски мальчика продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.
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