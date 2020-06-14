В Ленобласти шестиклассник нырнул в воду и не вынырнул

https://static.news.ru/photo/4282380e-ae46-11ea-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поиски ученика шестого класса, которого унесли бурные потоки воды реки Луга, ведутся в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Подросток купался в субботу около 19:00 мск в реке Луга недалеко от частных домов на улице Слепнёва в Кингисеппе. Очевидцы рассказали, что он упал в водоворот и не смог выплыть. По предварительным данным, пропавшим оказался 14-летний шестиклассник, который учился в одной из кингисеппских школ, передаёт портал 47news.

В воскресенье поиски мальчика продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.

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