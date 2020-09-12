В Красноярске пёс стал инвалидом после курса обучения у кинолога

https://static.news.ru/photo/51ca37ac-f50a-11ea-8f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Буряк/facebook.com

Житель Красноярска Дмитрий Буряк обвинил в жестоком обращении со своей собакой кинолога, которому отдавал питомца на воспитание. Животное провело под надзором специалиста месяц, после которого ветеринары заявили, что её истязали.

Подкорректировать поведение Ричарда — так зовут собаку — мужчина решил из-за того, что тот стал чрезмерно активно реагировать на других собак. В то же время подходил срок командировки. И Буряк определил своего подопечного в зоогостиницу, где с ним и должен был заниматься опытный специалист.

Всё время пребывания хозяин собаки был постоянно на связи с кинологом. Однако на просьбу посмотреть на собаку тот отказывал, мотивируя это тем, что должен пройти полный месячный курс, пишет «Красноярск онлайн». Когда срок вышел, кинолог сообщил владельцу животного, что у Ричарда проблемы с глазами, так как пёс подрался с другими собаками.

Но ветеринары расценили появление ран иначе. По их мнению, над собакой жестоко издевались. Они обнаружили ожоги глаз, шрамы и другие множественные повреждения на теле. Сейчас кобель практически ослеп.

Как считает красноярец, кинолог не давал видеть собаку в надежде, что причинённые увечья успеют зажить. Тот свою вину отрицает, однако Буряк нашёл ещё троих человек, с питомцами которых в этой гостинице произошло то же самое.

Мужчина написал заявление в полицию, там начали проверку обстоятельств этого дела.

Ранее в Санкт-Петербурге, как сообщал NEWS.ru, неравнодушные горожане спасли собаку, которую до полусмерти искалечил неизвестный живодёр. Её нашли в мусорном баке с черепно-мозговой травмой.