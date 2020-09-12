В Красноярске пёс стал инвалидом после курса обучения у кинолога

Житель Красноярска Дмитрий Буряк обвинил в жестоком обращении со своей собакой кинолога, которому отдавал питомца на воспитание. Животное провело под надзором специалиста месяц, после которого ветеринары заявили, что её истязали.
Подкорректировать поведение Ричарда — так зовут собаку — мужчина решил из-за того, что тот стал чрезмерно активно реагировать на других собак. В то же время подходил срок командировки. И Буряк определил своего подопечного в зоогостиницу, где с ним и должен был заниматься опытный специалист.
Всё время пребывания хозяин собаки был постоянно на связи с кинологом. Однако на просьбу посмотреть на собаку тот отказывал, мотивируя это тем, что должен пройти полный месячный курс,
Но ветеринары расценили появление ран иначе. По их мнению, над собакой жестоко издевались. Они обнаружили ожоги глаз, шрамы и другие множественные повреждения на теле. Сейчас кобель практически ослеп.
Как считает красноярец, кинолог не давал видеть собаку в надежде, что причинённые увечья успеют зажить. Тот свою вину отрицает, однако Буряк нашёл ещё троих человек, с питомцами которых в этой гостинице произошло то же самое.
Мужчина написал заявление в полицию, там начали проверку обстоятельств этого дела.
Ранее в Санкт-Петербурге, как сообщал NEWS.ru, неравнодушные горожане спасли собаку, которую до полусмерти искалечил неизвестный живодёр. Её нашли в мусорном баке с черепно-мозговой травмой.
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