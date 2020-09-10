В Петербурге садист избил собаку молотком и выбросил в мусорный бак

https://static.news.ru/photo/a7cb76e2-f416-11ea-a4a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Группа Михалыча и животных, попавших в беду/vk.com

В Санкт-Петербурге неравнодушные горожане спасли собаку, которую до полусмерти искалечил неизвестный живодёр. Её нашли в мусорном баке с черепно-мозговой травмой.

Садист надел на неё плотный намордник и несколько раз ударил животное молотком по голове — на это указывали характерные повреждения. После этого злоумышленник избавился от собаки, как от мусора. Возможно, он был уверен, что убил её.

Когда измученную собаку нашли в мусорном баке на улице Правды, она почти не дышала, пишут «Невские новости». Животному сделали операцию на деньги, которые собрали горожане.

Сейчас хвостатый пациент находится в коме. Сможет ли она оправиться от такого жестокого обращения, пока неизвестно.

Ранее в Московской области, как сообщал NEWS.ru, спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьев школьного забора.