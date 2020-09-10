В Петербурге садист избил собаку молотком и выбросил в мусорный бак

В Санкт-Петербурге неравнодушные горожане спасли собаку, которую до полусмерти искалечил неизвестный живодёр. Её нашли в мусорном баке с черепно-мозговой травмой.
Садист надел на неё плотный намордник и несколько раз ударил животное молотком по голове — на это указывали характерные повреждения. После этого злоумышленник избавился от собаки, как от мусора. Возможно, он был уверен, что убил её.
Когда измученную собаку нашли в мусорном баке на улице Правды, она почти не дышала,
Сейчас хвостатый пациент находится в коме. Сможет ли она оправиться от такого жестокого обращения, пока неизвестно.
Ранее в Московской области, как сообщал NEWS.ru, спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьев школьного забора.
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