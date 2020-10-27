В Карелии в «ковидном» госпитале после ремонта потолок рухнул на аппарат КТ

https://static.news.ru/photo/1a0d29b6-1844-11eb-bd0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

В карельском госпитале, где лечат больных коронавирусом, недавно был сделан ремонт, после которого потолок упал на компьютерный томограф. Произошло это в минувшие выходные. Об этом рассказали в Минздраве республики.

В госпитале для ветеранов был недавно отремонтирован кабинет, там был установлен аппарат КТ. Планировалось на этой неделе его запустить, — отметили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, приводит сообщение Telegram-канал «Подъём».

Теперь инженерам фирмы-поставщика придётся проверить аппарат КТ на работоспособность. В Минздраве при этом отметили, что на оборудование упали лёгкие конструкции, но издание «Столица на Онего» утверждает, что на томографе разбит инжектор.

По словам главврача ковид-центра Олега Сухарева, выполняла ремонт петрозаводская строительная фирма, в отношении которой медицинской организацией сейчас проводится претензионная работа. Строители обещают выполнить ремонт потолка заново в течение недели.

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