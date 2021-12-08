В Ингушетии несколько человек избили водителя автобуса с детьми

В Ингушетии несколько человек напали на водителя микроавтобуса, в котором в этот момент ехали дети. Мужчина был избит. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Инцидент
Несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры микроавтобуса не пострадали, — говорится в сообщении полиции.
Сообщается, что правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
По данным РЕН ТВ, дорогу ехавшему микроавтобусу
Дети в результате инцидента не пострадали.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя автомобиля Cadillac, который открыл стрельбу по таксисту в центре Москвы. Мужчина заявил, что он остановился на дороге, а таксист начал его «поджимать», двигаясь назад. Между автовладельцами начался конфликт, переросший драку. Водитель Cadillac выстрелил в оппонента из травматического пистолета.