В Ингушетии несколько человек избили водителя автобуса с детьми

В Ингушетии несколько человек напали на водителя микроавтобуса, в котором в этот момент ехали дети. Мужчина был избит. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в селе Экажево.

Несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры микроавтобуса не пострадали, — говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным РЕН ТВ, дорогу ехавшему микроавтобусу перекрыли порядка десяти вооружённых людей. Они выстрелили в автомобиль, в котором в этот момент ехали школьники. Машина остановилась, водитель вышел из салона. Неизвестные напали на него, избили и скрылись с места происшествия.

Дети в результате инцидента не пострадали.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя автомобиля Cadillac, который открыл стрельбу по таксисту в центре Москвы. Мужчина заявил, что он остановился на дороге, а таксист начал его «поджимать», двигаясь назад. Между автовладельцами начался конфликт, переросший драку. Водитель Cadillac выстрелил в оппонента из травматического пистолета.