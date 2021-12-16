В Ингушетии арестовали двух подростков, планировавших взрывы в зданиях МВД

В Ингушетии арестовали двух подростков 17 лет, которые планировали устроить взрывы в зданиях МВД и Росгвардии в Сунже. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в августе подозреваемые купили компоненты для изготовления бомб с поражающими элементами. Теракты они намеревались устроить в зданиях управления вневедомственной охраны Росгвардии и отдельного батальона ППС межмуниципального отдела МВД «Сунженский».

Отмечается, что подростки также являлись членами «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность в России запрещена ). При этом они не успели завершить начатое, так как были задержаны. По ходатайству следствия подозреваемые помещены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, — добавляется в сообщении.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили о предотвращении 65 готовящихся терактов. В итоге в 2021 году в стране не произошло ни одного подобного преступления.