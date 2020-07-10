Происшествия

В Гагаринском тоннеле Москвы произошло ДТП

20:07, 10 июля 2020

Представители экстренных служб Москвы сообщили о ДТП с участием семи машин в Гагаринском тоннеле. В результате происшествия пострадали два человека.

ДТП с семью легковыми автомобилями произошло в Гагаринском тоннеле, перекрыта одна полоса. Два человека пострадали, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали инцидента. Из-за ДТП движение по внешней стороне ТТК на юго-западе Москвы затруднено.

NEWS.ru информировал ранее о ДТП на МКАД. В результате инцидента погибли два человека. Авария произошла на 7-м километре.

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