В Гагаринском тоннеле Москвы произошло ДТП

Представители экстренных служб Москвы сообщили о ДТП с участием семи машин в Гагаринском тоннеле. В результате происшествия пострадали два человека.
ДТП с семью легковыми автомобилями произошло в Гагаринском тоннеле, перекрыта одна полоса. Два человека пострадали, —
цитируетсообщение РИА Новости.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали инцидента. Из-за ДТП движение по внешней стороне ТТК на юго-западе Москвы затруднено.
NEWS.ru информировал ранее о ДТП на МКАД. В результате инцидента погибли два человека. Авария произошла на 7-м километре.
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