В Гагаринском тоннеле Москвы произошло ДТП

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов на арест бывшего журналиста Ивана Сафронова (а ныне советника главы Роскосмоса) 16 июля. Его взяли под стражу на два месяца по подозрению в государственной измене.

Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на постановление Лефортовского районного суда Москвы назначено на 16.07.20 в Московском городском суде, — сообщили RNS в пресс-службе Лефортовского районного суда, вынесшего решение об аресте. Ивана...