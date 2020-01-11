https://static.news.ru/photo/26698af0-3538-11ea-a036-fa163e074e61_660.jpg Железнодорожный вокзал в Дортмунде Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

В немецком Дортмунде началась эвакуация из-за подозрений на наличие в городе бомб времён Второй мировой войны.

Эвакуация затронет приблизительно 14 тысяч человек. Из-за этого был закрыт железнодорожный вокзал. Специалисты уже нашли две бомбы. Сейчас поиски продолжаются. По данным WDR, всего в городе, возможно, четыре боеприпаса.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кёльне во время строительных работ в районе Цольшток была обнаружена английская бомба весом в полтонны времён Второй мировой войны. Для её обезвреживания пришлось эвакуировать более шести тысяч человек.