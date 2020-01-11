В немецком Дортмунде началась эвакуация из-за подозрений на наличие в городе бомб времён Второй мировой войны.
Эвакуация затронет приблизительно 14 тысяч человек. Из-за этого был закрыт железнодорожный вокзал. Специалисты уже нашли две бомбы. Сейчас поиски продолжаются. По данным WDR, всего в городе, возможно, четыре боеприпаса.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кёльне во время строительных работ в районе Цольшток была обнаружена английская бомба весом в полтонны времён Второй мировой войны. Для её обезвреживания пришлось эвакуировать более шести тысяч человек.
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