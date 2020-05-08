В центре Москвы за нарушение самоизоляции задержали участников акции КПРФ

https://static.news.ru/photo/4961e8aa-91da-11ea-af18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участников акции КПРФ, посвящённой Дню Победы, задержали на Пушкинской площади в Москве за нарушение социальной дистанции.

Задержаны порядка 12 человек, которые нарушили режим самоизоляции и социальной дистанции, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, в данное время решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что нарушители самоизоляции в День Победы в Москве будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Там отметили, что россияне должны оставаться дома и не покидать квартиры без необходимости.

Из-за риска заразиться коронавирусом москвичам советуют пропустить также праздничный салют и посмотреть его с балкона либо по телевизору.