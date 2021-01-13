По килограмму на каждый год жизни: в Бурятии спасли истощённую девочку

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Следователи Бурятии выясняют обстоятельства жизни 13-летней девочки, которая была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайне истощённом состоянии. На момент поступления в клинику она весила всего 14 килограммов: на ней в буквальном смысле были только кожа и кости.

Взвесив школьницу, врачи пришли в ужас и сообщили об этом случае в Следственный комитет и прокуратуру, передаёт «КП-Иркутск». Издание уточняет, что доставили ребёнка медикам 21 ноября 2020 года.

После проведённой надзорными органами проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Выяснилось, что школьница живёт в одном из сёл Заиграевского района вместе с матерью, которая в одиночку воспитывает троих маленьких детей. При этом на учёте в органах опеки и полиции семья не состояла.

Нездоровое состояние дочери женщина объяснила заболеванием, связанным с родовой травмой. Однако за помощью врачей мать не обращалась до тех пор, пока ребёнку не стало совсем плохо.

Насколько правдивы слова родительницы, следователям еще предстоит проверить. В этом должна помочь комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая прольёт свет на то, почему у девочки наступило ужаснувшее даже опытных врачей истощение.

Ранее, как писал NEWS.ru, в столице Бурятии Улан-Удэ в результате нападения бродячих собак пострадал 11-летний мальчик. Он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.