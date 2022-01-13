В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Благовещенске, передаёт пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Инцидент произошёл 12 января в доме на улице Ленина. Ребёнку удалось вырваться и сообщить о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетней), — говорится в сообщении.

Ранее судимый мужчина 1977 года рождения схватил девочку за руку в подъезде дома по улице Ленина и потащил к выходу. Ребёнок смог вырваться и рассказать о случившемся родителям, те обратились в полицию. Злоумышленник задержан, потерпевшая опознала его. Мужчина доставлен в СИЗО, следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее после изнасилования и убийства пятилетней девочки в Костроме, которое произошло 4 января, следователи возбудили дело о халатности в отношении полицейских. Уточняется, что они не проследили должным образом за освободившимся из колонии и находящимся под надзором педофилом.