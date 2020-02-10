https://static.news.ru/photo/1b00501a-4bfc-11ea-afd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Бихач в Боснии и Герцеговине полиция задержала двух граждан Украины, Дмитрия Бойко и Александра Зайцева. Их соотечественник Ярослав Титаренко успел покинуть территорию страны, сейчас он может находиться в Венгрии.

Украинцев арестовали по подозрению в совершении краж из банкоматов Сбербанка. За 53 часа мужчины с помощью специального программного обеспечения успели похитить по меньшей мере 2,7 млн боснийских марок (более $1,5 млн), сообщает Sarajevo Times.

Three Ukrainian Citizens stole 2.7 Million BAM from ATMs in only 53 Hours https://t.co/K91844W61R — SarajevoTimes (@SarajevoTimes) February 8, 2020

В Боснию и Герцеговину Бойко, Зайцев и Титаренко въехали из Сербии 31 января. При задержании 2 февраля у украинцев были найдены 100 тысяч марок ($56 тысяч), остаток похищенных средств обнаружить пока не удалось.

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