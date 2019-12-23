Новый вид мошенничества появился в Москве. Жителям столицы стали по почте приходить фейковые постановления об административном наказании с требованием уплатить штраф в Роспотребнадзор. В «документах» при этом указаны реквизиты счетов мошенников.
При получении фальшивой рассылки рекомендуется обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве. В частности, это можно сделать через особую электронную форму «Приём обращений граждан» на официальном сайте ведомства, сообщает «
Ранее заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко рассказал, что злоумышленники активизировались перед новогодними праздниками. Мошенники создают фейковые интернет-магазины, на которых цены в несколько раз ниже средних. Покупатель, заказывая товар с этих сайтов, получает некачественный продукт или остаётся без него вообще.
Кроме того, появились люди, которые работают с письмами от Деда Мороза. Желающим предлагают отправить записку волшебнику. Однако россияне отправляют мошенникам свои персональные данные, которыми они потом пользуются в корыстных целях, писал NEWS.ru.
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