https://static.news.ru/photo/20522572-257b-11ea-b07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый вид мошенничества появился в Москве. Жителям столицы стали по почте приходить фейковые постановления об административном наказании с требованием уплатить штраф в Роспотребнадзор. В «документах» при этом указаны реквизиты счетов мошенников.

При получении фальшивой рассылки рекомендуется обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве. В частности, это можно сделать через особую электронную форму «Приём обращений граждан» на официальном сайте ведомства, сообщает « Москва 24 ».

Ранее заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко рассказал, что злоумышленники активизировались перед новогодними праздниками. Мошенники создают фейковые интернет-магазины, на которых цены в несколько раз ниже средних. Покупатель, заказывая товар с этих сайтов, получает некачественный продукт или остаётся без него вообще.

Кроме того, появились люди, которые работают с письмами от Деда Мороза. Желающим предлагают отправить записку волшебнику. Однако россияне отправляют мошенникам свои персональные данные, которыми они потом пользуются в корыстных целях, писал NEWS.ru.