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Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели выброшенного из окна ребёнка

15:32, 04 декабря 2020 25
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти грудного ребёнка, которого выкинули из окна в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя СК РФ по городу Юлия Иванова.

По её словам, дело заведено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка).

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавила Иванова.

Ранее NEWS.ru писал, что годовалый ребёнок погиб после падения из окна многоквартирного дома. По предварительным данным, младенца выбросила подруга его матери. Трагический инцидент произошёл в Новой Москве (ТиНАО), малыш упал с 13-го этажа. В момент происшествия в квартире находились обе женщины. Причины такого поступка сейчас выясняют следователи.

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