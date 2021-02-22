УФСИН проведёт проверку по факту избиения до смерти заключённого колонии

https://static.news.ru/photo/c834c984-75d4-11eb-af58-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По факту публикации видео, на котором сотрудники исправительной колонии № 1 Ярославской области избивают заключённого гражданина Грузии Важу Бочоришвили, будет проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

По факту появления в интернете видеозаписей из ярославской колонии № 1 в УФСИН России по Ярославской области проводится проверка, — приводит текст сообщения ТАСС.

Видео пыток заключённых — а пострадал не только Бочоришвили — опубликовала 23 февраля «Новая газета». Этот случай, в отличие от других, закончился летальным исходом. Мужчина получил тяжёлые травмы, что, по словам издания, сотрудники колонии пытались скрыть от посторонних, посадив его в одиночную камеру в штрафном изоляторе.

Там ему стало хуже, у него открылось кровотечение — тюремные врачи были не в состоянии помочь ему. Бочоришвили в тяжёлом состоянии перевели в больницу Рыбинска, где выяснилось, что ему требуется пересадка печени. Как иностранный гражданин, рассчитывать на это он не мог, отмечает издание. В итоге мужчина скончался в больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе. В своём избиении девочка винит сверстниц.

Проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка в носочках, легинсах и футболке, всю окровавленную. Она забрала её, чтобы отвезти в больницу. По дороге подросток рассказала, что девочки избили её утром, воспитатели положили её в медицинское отделение, но она оттуда ушла, и её избили ещё раз, уже головой о стену. В больнице 15-летней девочке диагностировали сотрясение мозга.