https://static.news.ru/photo/6b1935ea-ccc6-11e9-b237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Медики своевременно оказали всю необходимую помощь 16-летней россиянке, погибшей в Турции, заявили в Управлении здравоохранения Антальи. Там объяснили, зачем врачам понадобилось вырезать органы девушки.

Таким образом проводится судебная экспертиза, передаёт ТВК ответ турецкого ведомства. В животе погибшей нашли большое количество жидкости, поэтому изъяли матку и яичники для токсикологических и гистопатологических исследований.

О краже органов пациента не может быть и речи, — подчеркнули чиновники.

Все органы и ткани, согласно действующему законодательству страны, подлежат хранению в течение года.

Инцидент произошёл в июле. Софию Ланшакову доставили в одну из частных клиник с подозрением на инфекцию. У девочки сильно заболел живот. Медики диагностировали острый аппендицит, однако, по словам отца девушки, не проводили должного лечения, в результате чего она скончалась. Позднее родители умершей заявили об исчезновении её внутренних органов.

Ранее в турецкой клинике сказали, что 16-летняя жительница Красноярска поступила к ним в тяжёлом состоянии. По словам директора медучреждения, родители девушки поздно обратились к медикам. Мать россиянки несколько дней принимала боль в животе дочери за обычное расстройство и лечила дочь активированным углём, писал News.ru.