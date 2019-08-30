Медики своевременно оказали всю необходимую помощь 16-летней россиянке, погибшей в Турции, заявили в Управлении здравоохранения Антальи. Там объяснили, зачем врачам понадобилось вырезать органы девушки.
Таким образом проводится судебная экспертиза, передаёт
О краже органов пациента не может быть и речи, — подчеркнули чиновники.
Все органы и ткани, согласно действующему законодательству страны, подлежат хранению в течение года.
Инцидент произошёл в июле. Софию Ланшакову доставили в одну из частных клиник с подозрением на инфекцию. У девочки сильно заболел живот. Медики диагностировали острый аппендицит, однако, по словам отца девушки, не проводили должного лечения, в результате чего она скончалась. Позднее родители умершей заявили об исчезновении её внутренних органов.
Ранее в турецкой клинике сказали, что 16-летняя жительница Красноярска поступила к ним в тяжёлом состоянии. По словам директора медучреждения, родители девушки поздно обратились к медикам. Мать россиянки несколько дней принимала боль в животе дочери за обычное расстройство и лечила дочь активированным углём, писал News.ru.