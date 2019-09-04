https://static.news.ru/photo/b46a57ec-cf32-11e9-9682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи подмосковного Щёлково начали проверку обстоятельств падения трёхлетнего ребёнка из окна многоэтажки.

Девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на стул и выпала на улицу с высоты 10-го этажа, — сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

Её госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами грудной клетки и живота.

Как писал News.ru, в подмосковных Люберцах двухлетний мальчик выпал со второго этажа. Ребёнок в настоящее время находится в больнице с тяжёлой травмой головы. В дневное время женщина уложила сына спать, а сама отошла на кухню. В момент, когда она отсутствовала, ребёнок выпал из окна квартиры через москитную сетку.