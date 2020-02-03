Тренер боксёра Георгия Кушиташвили готов предоставить свою квартиру для того, чтобы его воспитанник мог отбывать там домашний арест. Об этом
Мой подзащитный — неоднократный призер различных соревнований, никогда не привлекается. Я не вижу смысла в избрании такой строгой меры как заключение под стражу. Его тренер Смирнов Сергей Юрьевич готов предоставить свою квартиру для проживания в случае избрания домашнего ареста, — заявил адвокат Александр Дегтерев.
Сейчас в 235-ом гарнизонном военном суде избирается мера пресечения для спортсмена.
Обвиняемый — известный спортсмен, чемпион России по боксу. Его задержали 2 февраля вместе с другим боксёром, Овиком Оганнисяном, по подозрению в хранении наркотиков. При Кушиташвили сотрудники Росгвардии обнаружили кокаин весом суть более 0,5 грамма, что является уже значительным размером. Во время задержания спортсмен оказал сопротивление и ударил росгвардейца.
Против Кушиташвили возбуждено уголовное дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Его друг Оганнисян проходит по делу как свидетель.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Федерация бокса раньше не замечала Кушиташвили за употреблением наркотиков.
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