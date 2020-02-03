https://static.news.ru/photo/0c3593b8-4690-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили в 235м гарнизонном военном суде. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тренер боксёра Георгия Кушиташвили готов предоставить свою квартиру для того, чтобы его воспитанник мог отбывать там домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Мой подзащитный — неоднократный призер различных соревнований, никогда не привлекается. Я не вижу смысла в избрании такой строгой меры как заключение под стражу. Его тренер Смирнов Сергей Юрьевич готов предоставить свою квартиру для проживания в случае избрания домашнего ареста, — заявил адвокат Александр Дегтерев.

Сейчас в 235-ом гарнизонном военном суде избирается мера пресечения для спортсмена.

Обвиняемый — известный спортсмен, чемпион России по боксу. Его задержали 2 февраля вместе с другим боксёром, Овиком Оганнисяном, по подозрению в хранении наркотиков. При Кушиташвили сотрудники Росгвардии обнаружили кокаин весом суть более 0,5 грамма, что является уже значительным размером. Во время задержания спортсмен оказал сопротивление и ударил росгвардейца.

Против Кушиташвили возбуждено уголовное дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Его друг Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Федерация бокса раньше не замечала Кушиташвили за употреблением наркотиков.