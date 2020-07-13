Тело пропавшего в Воронеже профессора нашли в баках с кислотой

https://static.news.ru/photo/49a9998c-c526-11ea-9765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронеже обнаружили останки пропавшего несколько месяцев назад профессора Воронежского государственного университета. 57-летний преподаватель пропал в начале марта. Выяснилось, что его убил и расчленил 33-летний аспирант со своим другом. После убийства злоумышленники спрятали тело в контейнерах с соляной кислотой и хлором.

Как сообщает сайт главка СКР по Воронежской области, 4 марта профессор последний раз разговаривал с сестрой по телефону. После этого он не выходил на связь, и женщина забила тревогу. Оказалось, что преподаватель был зверски убит собственным аспирантом. Тот пришёл к мужчине якобы по делу.

Когда профессор открыл дверь, аспирант напал на него и прижал к его лицу платок, смоченный специальным раствором. После этого злоумышленники связали ему руки и ног и оставили на полу. На преступление молодые люди пошли из-за денег. Воспользовавшись телефоном профессора, они похитили со счетов его банковских карт более 1 500 000 рублей.

Позже злоумышленники обнаружили, что профессор не подаёт признаков жизни. Решив скрыть следы преступления, они расчленили тело и спрятали останки в контейнерах с соляной кислотой. 10 июля останки были обнаружены. Подозреваемые задержаны. Они дали показания, но вину в содеянном признал только один из них.

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