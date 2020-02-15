Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой. Раненый подросток получил необходимую медицинскую помощь.
Мальчик был доставлен в детскую областную больницу,
Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно имя мужчины, застрелившего семейную пару в центре Калининграда. По сведениям NEWS.ru, им оказался гражданин РФ Байрамов Фазиль Камиль оглы 1957 года рождения.
По предварительным данным, причиной инцидента стали неприязненные отношения между мужчиной и супругами, которые держали на рынке города овощную палатку.
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