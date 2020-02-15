https://static.news.ru/photo/432e42d0-503a-11ea-8760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Медики отпустили 13-летнего сына застреленной семейной пары на амбулаторное лечение домой. Раненый подросток получил необходимую медицинскую помощь.

Мальчик был доставлен в детскую областную больницу, приводит слова местного Минздрава «Клопс.ру».

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно имя мужчины, застрелившего семейную пару в центре Калининграда. По сведениям NEWS.ru, им оказался гражданин РФ Байрамов Фазиль Камиль оглы 1957 года рождения.

По предварительным данным, причиной инцидента стали неприязненные отношения между мужчиной и супругами, которые держали на рынке города овощную палатку.