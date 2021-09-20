Студенты пермского вуза рассказали о первых минутах стрельбы
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
10:48, 20 сентября 2021
Фото: Алексей Романов/РИА Новости
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Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказали, что в первые минуты стрельбы они закрылись в аудиториях, при этом некоторые преподаватели продолжали вести лекции. Об этом учащиеся сообщили изданию Lenta.ru.
Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из бесед во «ВКонтакте», стрельбу я не слышал. Спокойно забаррикадировались и легли на пол за парты, — сказал один из студентов.
По словам другого учащегося, в геологическом корпусе университета преподаватель вообще отказался останавливать занятие и даже не закрыл дверь аудитории, потребовав от студентов не отвлекаться. В результате студенты сами закрыли кабинет и выключили свет.
Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. По предварительным данным, погибли пять человек. Личность нападавшего установлена. Им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В настоящее время на месте происшествия работает ОМОН, стрелок задержан.