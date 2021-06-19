Столб дыма и взрывы: на Лужнецкой набережной Москвы слышны хлопки

Серия взрывов случилась на Лужнецкой набережной Москвы. Очевидцы прислали видео, на котором виден большой столб дыма и слышны хлопки. На место происшествия выехали спасатели, рассказали в Telegram.
Информация о том, что взорвалось и есть ли пострадавшие, сейчас выясняется. Судя по всему,
Огонь с горящего склада уже
По данным Telegram-канала Mash, пожару на складе пиротехники на Лужниках сейчас присвоен второй уровень сложности. Сотрудники Главного управления МЧС России по Москве
Столичная госавтоинспекция, в свою очередь, направила на место происшествия экипажи дорожно-патрульной службы. На данном участке ввели временное ограничение движения транспорта на двух полосах из трёх в каждом направлении. В пресс-службе
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошёл на территории металлургического завода имени Кузьмина в Новосибирске. Рядом с цехом по производству резины горели покрышки, площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. В эпицентре возгорания были слышны взрывы газовых баллонов.