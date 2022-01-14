Стало известно о гибели гражданки РФ во время беспорядков в Казахстане

Гражданка России погибла во время беспорядков в Жамбыльской области Казахстана, сообщили в посольстве РФ в республике. Речь идёт о матери троих детей 1995 года рождения. Трагедия произошедших 6 января, когда она уходила с работы. Дипведомство направило запрос в правоохранительные органы Казахстана о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с.г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г.р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы, — говорится в сообщении посольства в Instagram.

Сообщается, что Генконсульство РФ в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, её родными и близкими. Руководство области попросили взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. Кроме того, Генконсульство также прорабатывает вопрос об оказании семье материальной помощи. Также посольство РФ в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы республики о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

Полиция Алма-Аты сообщила о поиске семи человек, которые пропали в городе в дни массовых беспорядков. Ещё 15 горожан, прежде числившихся в разыскных списках, уже найдены.

Ранее стало известно, что в Алма-Ате установят мемориал погибшим в результате вооружённого мятежа военнослужащим и полицейским, сообщил мэр города Бакытжан Сагинтаев. Его поставят на площади Республики в центре мегаполиса. Мэр подчеркнул, что памятник установят в назидание будущим поколениям.