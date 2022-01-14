Полиция Алма-Аты: при массовых беспорядках пропали без вести семь человек
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:14, 14 января 2022
Фото: orda.kz/ТАСС
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Полиция Алма-Аты продолжает поиски семи человек, которые пропали в городе в дни массовых беспорядков. Ещё 15 горожан, прежде числившихся в разыскных списках, уже нашли, сообщает Telegram-канал «Алматинская трагедия», который создали в Казахстане для распространения официальной информации.
С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшие. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлось 15 человек. Местонахождение остальных семи человек устанавливается. По всем случаям заведены разыскные дела, проводятся оперативные поисковые мероприятия, — подчёркивается в сообщении.
Также отмечается, что обращаться по пропавшим в Алма-Ате горожанам следует в управления полиции районов по месту жительства или районов, где пропавшего видели в последний раз.
Ранее стало известно, что в Алма-Ате установят мемориал погибшим в результате вооружённого мятежа военнослужащим и полицейским, сообщил мэр города Бакытжан Сагинтаев. Его поставят на площади Республики в центре мегаполиса. Мэр подчеркнул, что памятник установят в назидание будущим поколениям.