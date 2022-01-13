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В Алма-Ате установят мемориал погибшим в беспорядках силовикам

Мэр Алма-Аты Сагинтаев: в городе установят мемориал погибшим в беспорядках силовикам
11:52, 13 января 2022
В Алма-Ате установят мемориал погибшим в беспорядках силовикам Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе установят мемориал погибшим в результате беспорядков военнослужащим и полицейским. Его поставят на площади Республики в центре мегаполиса, пишет ТАСС.

Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики, — говорится в сообщении.

Сагинтаев подчеркнул, что памятник установят в назидание будущим поколениям. По его словам, молодые казахстанцы должны помнить о тех, кто защитил их от террористов во время протестов и сохранить мир для своих потомков.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

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