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Происшествия

Стали известны подробности ДТП на остановке в Москве

11:41, 17 марта 2021 10
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Авария неподалёку от дома 11 по улице Стромынка произошла по вине водителя Mini Cooper, не справившегося с управлением. В результате ДТП травмы получили два пешехода и девушка, управлявшая автомобилем.

Водитель автомобиля «Мини Купер», не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом, от удара по инерции иномарку отбросило на автобусную остановку, — говорится в сообщении столичной ГИБДД в Twitter.

 

По предварительным данным, в результате аварии пострадали водитель иномарки и двое прохожих, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства и причины произошедшего ДТП. 

Как писал NEWS.ru, ранее автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы. ДТП произошло на Садовом кольце рядом со станцией метро «Маяковская». До аварии машина находилась в пробке, после чего начала выезжать из дорожного затора. Пострадали, по предварительной информации, четыре человека — две женщины и двое детей. За автомобилем числится четыре оплаченных штрафа: один штраф — за превышение скорости на 20–40 км/ч, три штрафа — за пересечение сплошной линии.

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