Стали известны подробности ДТП на остановке в Москве

Авария неподалёку от дома 11 по улице Стромынка произошла по вине водителя Mini Cooper, не справившегося с управлением. В результате ДТП травмы получили два пешехода и девушка, управлявшая автомобилем.
Водитель автомобиля «Мини Купер», не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом, от удара по инерции иномарку отбросило на автобусную остановку, — говорится в сообщении столичной ГИБДД в Twitter.
— ÐÐ¾ÑÐ°Ð²ÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÐ¿ÐµÐºÑÐ¸Ñ ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ñ (@gibdd77) March 17, 2021
По предварительным данным, в результате аварии пострадали водитель иномарки и двое прохожих, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
Как писал NEWS.ru, ранее автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы. ДТП произошло на Садовом кольце рядом со станцией метро «Маяковская». До аварии машина находилась в пробке, после чего начала выезжать из дорожного затора. Пострадали, по предварительной информации, четыре человека — две женщины и двое детей. За автомобилем числится четыре оплаченных штрафа: один штраф — за превышение скорости на 20–40 км/ч, три штрафа — за пересечение сплошной линии.