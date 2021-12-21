Стала известна ещё одна предварительная причина пожара в «Ленте» в Томске

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Если экспертиза докажет, что предполагаемый виновник ДТП с 20 автомобилями на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве действительно находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то ему придётся «за всё платить из своего кармана», рассказал NEWS.ru автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов. Предположительно, Павел С. в момент ДТП был нетрезв, ему предстоит пройти медосвидетельствование.

Славнов добавил, что у поведения, со стороны кажущегося странным, может быть ряд причин: посттравматический стресс, волнение, нежелание лишиться водительского удостоверения. У меня тоже был клиент — заведённый. Да, он заведённый,...