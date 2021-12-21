Стала известна ещё одна предварительная причина пожара в «Ленте» в Томске
Анна Акимова
Анна Акимова
14:45, 21 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизарова в Томске произошёл в результате поджога, установлен подозреваемый, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее собеседник ТАСС в экстренных службах назвал причиной возгорания аварийную работу электропроводки. Инцидент произошёл в 15:00 по местному времени, в результате огонь охватил всё здание, обрушилась крыша. Всех сотрудников и посетителей успели вывести.
Пожар в торговом центре в Томске произошёл в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски, — сказал собеседник агентства, близкий к ритейлеру.
Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Возгорание началось в отделе непродовольственных товаров, позже огонь охватил всё здание, произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Тушение осложняется морозом и сильным задымлением. Торговые площади магазина превышают шесть тысяч квадратных метров, пропускная способность — 3,5 тысячи человек в сутки, парковка около здания вмещает 400 авто.