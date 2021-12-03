Спортивный обозреватель высказался о задержании болельщиков ЦСКА

Если фанатов футбольного клуба ЦСКА пропустили с фаерами на стадион, значит, туда можно проносить пиротехнику. К тому же нельзя «хватать всех» за нарушения нескольких болельщиков, возмутился обозреватель «Советского спорта», экс-футболист Евгений Ловчев. Он призвал наказывать «бандитов», чтобы не страдали все, передаёт «360».

Не может быть коллективной ответственности, хватать всех, везти в полицейских машинах и держать какое-то время. При этом болельщики других клубов уже отвечают тем, что поддерживают их! Да, среди них много бандитского направления, но вы вычисляйте и наказывайте бандитов, а получается такое, что страдают все буквально, — высказался Ловчев.

Он добавил, что нормально относится к таким акциям фанатов, так как сам был футболистом и знает, насколько приятно получать поддержку от болельщиков. По мнению Ловчева, надо наказывать «нерадивых» фанатов, которые нарушают закон.

В концовке матча с «Зенитом» болельщики ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии фанатов стали группами выводить со стадиона, многих задерживали.

Ранее один из основателей и руководителей Всероссийского общества болельщиков Андрей Малосолов раскритиковал действия полиции после матча ЦСКА с «Зенитом». Он заметил, что запрещённых по закону фаеров на матче было около 20, а полиция задержала на трибуне 1300 человек.