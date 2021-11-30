«Не укладывается в голове»: фанат ЦСКА высказался о массовых задержаниях

Задержания болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом» — это массовые наказания за правонарушения вместо индивидуальных, заявил фанат ЦСКА, один из основателей и руководителей Всероссийского общества болельщиков Андрей Малосолов «Газете.Ru». Он заметил, что запрещённых по закону файеров на матче было около 20, а полиция задержала на трибуне 1300 человек — из них 408 доставили в отделения.

Малосолов рассказал, что не представляет себе, как люди провели на трибуне матч и три часа после него в компании полицейских.

Я не представляю, как вынесли это многочисленные женщины и дети, за комфорт и безопасность которых так волнуются идеологи введения Fan Id. Их было много, люди стояли на трибуне целыми семьями, многие попали в отделение, причём с детьми. Здесь надо отдать должное адекватным представителям правоохранительных органов, которые сразу же выпускали мам с совсем маленькими детьми. Правда, пап оставляли на трибуне. Это не укладывается в голове. Давно такого не было, — сказал он.

В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии фанатов стали группами выводить со стадиона, многих задерживали.

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» раскритиковало поведение руководства клуба в этой ситуации, назвало его лицемерными трусами и предателями. Также болельщики посчитали беспределом действия правоохранительных органов, более трёх часов державших людей на холоде после финального свистка.