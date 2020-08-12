Состояние Валентины Легкоступовой резко ухудшилось

https://static.news.ru/photo/9385168e-dcb5-11ea-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российская певица Валентина Легкоступова переживает осложнения после перенесённой операции на головном мозге. Ранее сообщалось о том, что её состояние оценивается как среднетяжёлое.

По данным «МК», врачи уже предупредили родственников Легкоступовой — они дают неутешительные прогнозы по состоянию здоровья певицы.

11 августа дочь певицы Аннета Бриль обнаружила свою мать и её мужа Юрия Фирсова в их московской квартире в неадекватном состоянии. Супругов госпитализировали в наркологическую клинику. Сам Фирсов оттуда сбежал, а у 54-летней артистки диагностировали черепно-мозговую травму. После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели Легкоступову в искусственную кому.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Полицейские задержали Фирсова, его подозревают в нанесении травм.

Ранее NEWS.ru писал, что Легкоступова получила травму головы в результате падения с высоты. К такому выводу пришли следователи по итогам проведённой проверки.