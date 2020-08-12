Стала известна причина травмы головы Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/eab209bc-dca6-11ea-a75f-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Российская певица Валентина Легкоступова получила тяжёлую черепно-мозговую травму в результате падения с высоты. К такому выводу пришли следователи в результате проведённой проверки.

Первоначально полицейские считали, что певицу мог избить её муж Юрий Фирсов, который нередко злоупотреблял алкоголем. Примечательно, что сам супруг первым назвал правильную версию, которую впоследствии подтвердили следователи.

Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней всё было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли её в больницу. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать, — рассказал Фирсов в беседе со StarHit.

Он также призвал общественность не распускать слухи о коме Легкоступовой.

Тем не менее правоохранители не спешат отказываться от версии с избиением. Между тем, состояние Легкоступовой оценивается как среднетяжёлое.

11 августа дочь певицы Аннета Бриль обнаружила свою мать и её мужа Юрия Фирсова в их московской квартире в неадекватном состоянии. Супругов госпитализировали в наркологическую клинику. Сам Фирсов оттуда сбежал, а у 54-летней артистки диагностировали черепно-мозговую травму. После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели Легкоступову в искусственную кому.

Ранее NEWS.ru писал, что Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.